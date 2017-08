Stuttgart (dpa/lsw) - Der Sommer dürfte auf dem Arbeitsmarkt im Südwesten wie üblich seine Spuren hinterlassen haben. Experten gehen davon aus, dass im August mehr Menschen ohne Job waren als im Juli, weil sich gewöhnlich viele junge Leute vor Beginn ihrer Ausbildung arbeitslos melden. Im Vergleich zum Vorjahr dürfte die Arbeitslosigkeit aber weiter deutlich geringer sein. Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht die Zahlen am Donnerstag. Im Juli hatte die Quote bei 3,4 Prozent gelegen, 209 668 Menschen waren ohne Job. Vor einem Jahr waren gut 234 400 Menschen arbeitslos, die Quote lag bei 3,9 Prozent.

