Konstanz (dpa/lsw) - Der Konstanzer Politikwissenschaftler Wolfgang Seibel hat die unionsinternen Kritiker von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) aufgefordert, konkrete Vorschläge vorzulegen. «Man darf konservative Positionen nicht bloß ins Schaufenster hängen, sondern muss auch realisierbare Konzepte anbieten», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Wer dies tue, sei der AfD «haushoch überlegen».

«Deren Parolen sind ja oft gar nicht praxisorientiert, sondern nur demagogisch», sagte Seibel. Die Merkel-kritische Gruppierung Werte-Union kommt am (heutigen) Samstag in Schwetzingen zusammen. Sie will ein «konservatives Manifest» verabschieden. Der Gruppierung wird von Kritikern oft eine programmatische Nähe zur AfD vorgehalten.

Im Ringen um den «konservativen Markenkern» der CDU/CSU gerate manches durcheinander, sagte Seibel. Als Beispiel nannte er die Diskussion um Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und den straflosen Schwangerschaftsabbruch (Paragraf 218a, Strafgesetzbuch). «Von Linken und Grünen wurde ein Thema aufgeblasen, das weder etwas mit dem Schutz des ungeborenen Lebens zu tun hat, noch mit konservativer Haltung», sagte der Experte. Spahn habe hier eine plausible Haltung eingenommen - schon deshalb, weil die Information über einen möglichen Schwangerschaftsabbruch schon im Gesetz vorgesehen sei.

«In der Öffentlichkeit wurde aber der gegenteilige Eindruck erweckt. Wenn man jedoch vom Zusammenhalt der Gesellschaft spricht, muss man Konservative mitnehmen», betonte Seibel. Der Paragraf 218a sei ein mühsam erreichter Kompromiss, der nicht gefährdet werden sollte.

Der Werte-Union-Vorsitzende Alexander Mitsch hatte vor dem Treffen in Schwetzingen gesagt, CDU-Chefin Merkel solle bei der Vorstandswahl im Herbst nicht wieder antreten. In dem geplanten «Manifest» der Gruppierung heißt es unter anderem, die doppelte Staatsbürgerschaft müsse abgeschafft und die Wehrpflicht wieder eingeführt werden.