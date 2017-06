Rastatt (dpa/lsw) - Ein Beziehungsstreit ist in Rastatt mit zwei Verletzten zu Ende gegangen. Einer von ihnen war zeitweise in Lebensgefahr, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach hatte sich eine 45-Jährige am Dienstagabend zunächst mit ihrem Ex-Freund getroffen. Später eskalierte die Situation an der Wohnung ihres neuen 21 Jahre alten Partners. Nach ersten Erkenntnissen griff ihr 22 Jahre alter Ex die Frau mit einem Stromkabel an und verletzte sie. Später wurde er mit Stichverletzungen gefunden. Ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter Tötung wurde eingeleitet. Die Beamten nahmen den 21-Jährigen und einen Bekannten von ihm vorläufig fest. Details zum Hergang konnten die Ermittler zunächst nicht nennen.

