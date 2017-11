Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Die fraktionslose Landtagsabgeordnete Claudia Martin ist künftig CDU-Mitglied. „Am 11. November 2017 hat der CDU-Kreisverband Rhein-Neckar beschlossen, Frau Claudia Martin MdL in die CDU aufzunehmen“, teilte Kreisgeschäftsführerin Birgit Fritz am Samstag mit. Eine Entscheidung über eine etwaige Aufnahme in die CDU-Fraktion im Landtag sei damit nicht verbunden. Die 47-jährige Martin hatte selbst an der Kreisvorstandssitzung teilgenommen. „Ich werde auch die Fraktion um Aufnahme bitten. Alles andere wäre nur die halbe Strecke“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur dpa.

Martin hatte als AfD-Kandidatin bei den Landtagswahlen 2016 im Wahlkreis Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) 18,6 Prozent der Stimmen erhalten. Ihren Austritt aus der AfD im Dezember 2016 begründete sie mit einem Rechtsruck in der Partei. Seitdem sitzt sie als fraktions- und parteilose Abgeordnete im Stuttgarter Landtag. Der CDU-Kreisverband Rhein-Neckar hatte Ende Oktober einer Aufnahme grundsätzlich zugestimmt - allerdings unter Vorbehalt von Reaktionen aus den Ortsverbänden.