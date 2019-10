Rust (dpa/lsw)Nach der Premiere vor rund einem Jahr planen die Veranstalter die zweite Ausgabe des Musikfestivals «Rolling Stone Park». Das zwei Tage dauernde Indoor-Festival mit Rock- und Independent-Musik umfasse mehr als 30 Konzerte auf mehreren Bühnen, teilten die Veranstalter im Vorfeld mit. Austragungsort am 8. und 9. November ist der Europa-Park in Rust bei Freiburg. «Rolling Stone Park» ist laut Organisatoren die Winterausgabe des «Southside»-Festivals, das es jeden Sommer in Neuhausen ob Eck (Kreis Tuttlingen) gibt. Erwartet werden wie im Vorjahr rund 2200 Besucher.

Auf den Bühnen stehen den Angaben zufolge nationale und internationale Künstler. Zu den musikalischen Höhepunkten gehören in diesem Jahr die britische Rockband Elbow, die Ska-Veteranen The Specials, die Hamburger Indierocker Blumfeld, Gitarrist Bob Mould (früher Hüsker Dü) sowie die irischen Villagers.

Eine Woche später folgt mit «Rolling Stone Beach» eine ähnliche Veranstaltung im Freizeitpark Weißenhäuser Strand in Schleswig-Holstein. Die deutsche Ausgabe des Musikmagazins «Rolling Stone» ist Erfinder und Mitorganisatorr der Festivals. Deren Programm umfasst Konzerte, Lesungen, Ausstellungen und eine Plattenbörse.

Das «Southside»-Festival mit jährlich rund 60.000 Besuchern ist 2020 vom 19. bis 21. Juni geplant.