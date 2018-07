Anzeige

Essingen (dpa/lsw)Ein Lastwagen ist bei Essingen im Ostalbkreis einen Hang hinuntergerutscht, danach 40 Meter tief eine Böschung hinab gestürzt - und hat 25 Tonnen Teer verloren. Wie die Polizei mitteilte, war der 49 Jahre alte Fahrer am Mittwoch an einer Baustelle ausgestiegen, um zu klären, wie er mit dem geladenen warmen Teer verfahren sollte. Sein Fahrzeug parkte er und zog die Handbremse an. Doch es machte sich auf der rutschigen Straße, auf der wegen der Fahrbahnsanierung ein spezieller Klebstoff aufgebracht worden war, selbstständig und stürzte den Hang hinab. Bei dem Unfall traten auch Betriebsstoffe - vermutlich Diesel - aus, woraufhin die Feuerwehr eine Ölsperre im nahegelegenen Wäschbach aufbaute. Es entstand ein Schaden von rund 100.000 Euro.