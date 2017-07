Stuttgart (dpa/lsw) - Im Südwesten wird es allmählich wieder wärmer, Gewitter und Regen gibt es aber am Wochenende gebietsweise weiterhin. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Der Freitag ist noch geprägt von einem Wechsel aus Sonne und Wolken. Es bleibt weitgehend trocken. Nachdem eine Kaltfront nach Südosten abgezogen ist, setzt sich in Baden-Württemberg zunehmend Hochdruckeinfluss durch.

Bis Samstagvormittag erwarten die Meteorologen des DWD „keine warnrelevanten Wettererscheinungen“. Der Tag soll mit Sonne starten, im weiteren Verlauf wechseln sich Wolken und Sonne ab. Im Bergland dürften im Laufe des Nachmittags und am Abend aber gebietsweise Schauer und Gewitter niedergehen. Die Höchstwerte liegen nach Angaben der Meteorologen zwischen 23 Grad im höheren Bergland und 29 Grad in der Ortenau.

In der Nacht auf Sonntag lassen nach DWD-Angaben im Südwesten Gewitter und Regen nach. Sonntagmorgen scheint die Sonne, später bilden sich gebietsweise Quellwolken. Es soll regnen. Am Nachmittag können wieder einzelne Gewitter auftreten. Die Temperaturen liegen zwischen 22 Grad im Schwarzwald und 28 Grad am Oberrhein. In der Nacht zum Montag drohen im Schwarzwald und südlich der Donau Gewitter und Regen.

