Stuttgart (dpa/lsw) - Das goldene Oktoberwetter hält mit etwas Glück noch bis zur Mitte der kommenden Woche. Das Hoch „Tanja“ wird den Südwesten voraussichtlich noch bis Dienstag mit milden Temperaturen und Sonnenschein beglücken, wie der Deutsche Wetterdienst am Freitag in Stuttgart mitteilte. „Wenn wir viel Glück haben, können wir fast 24 Grad erreichen“, sagte ein Sprecher. Temperaturen über dieser Schwelle wurden Mitte Oktober im Raum Stuttgart dem Wetterdienst zufolge zuletzt im Jahr 1990 gemessen. Lediglich hartnäckiger Nebel kann den warmen Herbsttagen gefährlich werden. Weil die Sonne schwächer sei als im Sommer, könnten sich Nebelfelder lange halten und so für kühlere Temperaturen sorgen.