Freiburg (dpa/lsw) - Freiburgs Erzbischof Stephan Burger hat sich an Allerheiligen kritisch zu den finanziellen Problemen mit nicht bezahlten Rentenbeiträgen in seinem Bistum geäußert. Es sei deutlich geworden, dass es auch innerhalb der Kirche Fehleinschätzungen und menschliches Versagen gebe, sagte Burger bei einem Festgottesdienst im Freiburger Münster. Es sei wichtig, sich damit eigens und bewusst zu beschäftigen: «Der Weg zur Seligkeit ist kein Selbstläufer.»

Das Erzbistum Freiburg muss ein bis zu 160 Millionen Euro teures Problem mit möglicherweise nicht gezahlten Rentenbeiträgen aufklären. Bereits seit Mai laufen interne Ermittlungen. Man habe erst jetzt über den Fall informiert, «um die Untersuchungen der Behörden nicht zu beeinflussen», hatte Burger vor ein paar Tagen erklärt. Eine entsprechende Rückstellung von 160 Millionen Euro gebe es schon. Und personelle Konsequenzen: Der Diözesanökonom des Erzbistums, quasi der Leiter der Finanzabteilung, wurde versetzt.

Am 3. Mai hatte die Deutsche Rentenversicherung (DRV) die Erzdiözese über das Problem informiert. Am 12. Mai setzte Burger eine Taskforce unter seiner Leitung ein, an der auch unabhängige Wirtschaftsprüfer beteiligt sind.

Möglicherweise wurden für mehrere Tätigkeiten in den Gemeinden des Erzbistums keine oder nicht ausreichende Rentenbeiträge abgeführt. Der Untersuchungszeitraum reicht bis 1999 zurück. Nach Angaben eines Sprechers geht es um geringfügige Beschäftigungsverhältnisse und ehrenamtliche Tätigkeiten. Als Beispiele nannte er Gartenarbeiten und das Austragen von Mitteilungsblättern.

