Stuttgart (dpa/lsw) - Die erwarteten Staus für das Ende der Pfingstferien und des langen Wochenendes im Südwesten sind zunächst ausgeblieben. Am Sonntag gab es zwischenzeitlich um die acht Kilometer Stau auf der Autobahn 5 an der Anschlussstelle Rastatt-Süd. Aber das war nach Angaben des Lagezentrums des Innenministeriums zunächst der größte Stau und „relativ normal“ - insbesondere aufgrund einer dortigen Dauerbaustelle. „Die Rückreise verläuft meist ruhiger“, sagte der Sprecher. Die Urlauber hätten mehr Zeit, um zurückzukommen - so verteile sich der Verkehr über mehrere Tage. An Fronleichnam sei wesentlich mehr los gewesen.

