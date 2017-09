Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Zahl der rechtskräftig verurteilten Menschen ist in Baden-Württemberg erstmals seit 2007 leicht gestiegen. Im Jahr 2016 wurden laut Justizministerium 102 646 (Vorjahr: 102 634) Männer und Frauen verurteilt. Justizminister Guido Wolf (CDU) bewertete diese Entwicklung am Freitag in Stuttgart positiv. Denn trotz einer steigenden Zahl von Verfahren bei den Staatsanwaltschaften hätten die Gerichte mehr Fälle erledigt. Es gebe weniger Verfahren in Warteschleifen.

Ein Grund war für die Trendumkehr war die um 0,6 Prozent gestiegene Zahl der verurteilten Erwachsenen. Hingegen war die Zahl der Verurteilungen bei den unter 21-Jährigen weiter rückläufig. Die Zahl der ausländischen Verurteilten wuchs nach weiteren Angaben des Statistischen Landesamtes zwar absolut, bei Berücksichtigung des starken Zuwachses in dieser Bevölkerungsgruppe nahm sie aber relativ ab.