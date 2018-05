Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Dem Südwesten steht ein zum großen Teil warmes und sonniges Wochenende bevor. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte, präsentiert sich das Land zunächst zweigeteilt. Im Norden zeigt sich demnach bereits am Samstagvormittag häufig die Sonne. Das Wetter im Süden sei hingegen erst einmal von vielen Wolken geprägt, am Nachmittag heitere es aber auf.

Den Angaben zufolge steigen die Temperaturen am Samstag auf 18 Grad im Bergland und 26 Grad am Rhein. Am Sonntag werde es im ganzen Land sonnig und noch ein Grad wärmer, sagte ein Meteorologe des DWD in Stuttgart. Das ganze Wochenende über herrsche außerdem ein schwacher bis mäßiger, im Bergland stark böiger Nordostwind.