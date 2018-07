Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) Zu Beginn des ersten Ferienwochenendes in Baden-Württemberg hat es auf den Fernstraßen im Südwesten erste Staus gegeben. Das erwartete Verkehrschaos blieb bis zum Samstagmittag aber aus, wie der Verkehrswarndienst in Stuttgart mitteilte. «Der Verkehr läuft recht flüssig», sagte ein Sprecher. Dies könne sich noch im Laufe des Tages ändern. Demnach stockte der Reiseverkehr zeitweise vor allem an Baustellen. Laut Warndienst gab es kleinere Staus etwa vor Baustellen auf der A5 bei Karlsruhe und auf der A8 nahe Pforzheim.

Zudem hatten bereits am Samstagmorgen mehrere Unfälle für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Auf der A5 (Heidelberg-Karlsruhe) fuhr bei Bruchsal ein Auto auf einen Lastwagen auf. Wie ein Sprecher der Polizei in Karlsruhe mitteilte, musste der Verkehr auf einer Spur an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Die Fahrzeuge stauten sich zeitweise auf bis zu sieben Kilometern Länge. Auch auf der A8 stockte der Verkehr am Morgen nach einem Unfall zwischen Mühlhausen und Merklingen in Richtung München. Dort kam es laut Verkehrswarndienst zu einem fünf Kilometer langen Stau.

Automobilclubs hatten Anfang der Woche vor dem Stauhöhepunkt des Sommers gewarnt und von Autobahnfahrten an diesem Wochenende abgeraten. Demnach sollte es auf den Straßen besonders voll werden, da mit Baden-Württemberg und Bayern in dieser Woche die letzten beiden Bundesländer in die Sommerferien starteten. Viele andere Autourlauber, etwa aus Bremen, Hessen und Niedersachsen machten sich unterdessen schon wieder auf den Heimweg, wie die Automobilclubs mitteilten.

Der Stuttgarter Flughafen warnte auf seiner Internetseite wegen der Sommerferien in Baden-Württemberg vor «Hochbetrieb». Reisende sollten demnach genug Zeit für Parken, Check-in und Sicherheitskontrollen einplanen. «Fluggästen wird empfohlen, mindestens zwei Stunden vor dem geplanten Abflug am Airport zu sein.» Bereits zum Auftakt der Sommerferien am Freitag hatte der Flughafen mit 40.000 an- und abfliegenden Passagieren einen besonders großen Andrang eingeplant.