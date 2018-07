Anzeige

Offenburg (dpa/lsw)In Baden beginnt demnächst die Weinlese. Am 20. August wollen die Winzer der Winzergenossenschaft Zeller Abtsberg im Offenburger Ortsteil Zell-Weierbach (Ortenaukreis) die ersten Trauben der frühen Rebsorte Findling ernten. Die Hitze konnte der Rebe demnach nichts anhaben - sie konnte genug Wasser ziehen. «Sie steht auf tiefgründigem Boden», sagte Reiner End von der Weinmanufaktur Gengenbach-Offenburg. Reben in Südlagen in praller Sonne und sandig-steinige Böden müssten hingegen gewässert werden.

Die Findling-Trauben werden nur für neuen Wein verwendet, der wenige Tage später an die Gastronomie geliefert wird. Nach einer wegen Frostschäden nur geringen Ernte im vergangenen Jahr (nicht einmal 1000 Kilogramm) erwarten die Winzer in diesem Jahr eine überdurchschnittliche Ausbeute - in normalen Jahren sind es rund 3000 Kilo. Die Hauptlese beginnt in der Ortenau erst Anfang September.