Stuttgart/Wurmberg (dpa/lsw)In der Nacht zum Freitag haben Diebe in einer Fabrik mehrere Paletten mit Kupfer- und Wolframrohlingen sowie Kupferstangen im Wert von 80.000 Euro gestohlen. Dazu seien sie in die Fabrikhalle einer Firma in Wurmberg (Enzkreis) eingebrochen, teilte die Polizei mit. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Diebesgut mit einem Gewicht von rund drei Tonnen mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert wurde.

Zuletzt häuften sich Berichte über gestohlene Metalle im Südwesten. Vergangene Woche hatten Täter ebenfalls im Enzkreis auf dem Gelände eines Schrotthändlers in Mühlacker zwei Tonnen Kupfer und Messing im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Wenige Tage zuvor waren zudem rund 500 Kilogramm Kupfer in Karlsruhe-Grötzingen gestohlen worden. In der Nacht zum Mittwoch ließen Unbekannte zehn Trommeln mit insgesamt 5000 Metern Kupferkabel in Tübingen mitgehen.