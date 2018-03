Anzeige

Ulm (dpa/lsw) - Nach einem Brandanschlag auf einen Moscheeverein in Ulm ermitteln die Behörden wegen versuchten Mordes und versuchter schwerer Brandstiftung. Das teilten die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Polizei Ulm am Dienstag mit. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine mit einer brennbaren Flüssigkeit gefüllte Flasche gegen ein Fenster im Erdgeschoss des Hauses geworfen worden. Das Fenster blieb demnach ganz, allerdings zerbrach die Flasche am Boden, ein Feuer brach aus. Hinter dem Fenster befindet sich den Ermittlern zufolge ein Raum des Moscheevereins. «Aus diesem Grund gehen Staatsanwaltschaft und Polizei davon aus, dass der Angriff gegen den Moscheeverein gerichtet war.»

Verletzt wurde bei dem Brand in der Nacht zu Montag niemand. Zur Tatzeit seien sieben Menschen im Gebäude gewesen. Ein Täter konnte bisher nicht gefasst werden.

In dem Haus befindet sich auch ein türkischer Obst- und Gemüseladen. Das Gebetshaus im Hinterhof wird von der Islamischen Gemeinschaft Millî Görüş (IGMG) betrieben.