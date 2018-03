Baden-Württemberg, Eppingen: Polizisten stehen vor der Polizeiwache an einem Kessel, in dem sich am Vortag bei einem Fastnachtsumzug eine junge Frau mit heißem Wasser an den Beinen verbrüht hatte. Sie wurde nach ersten Angaben der Polizei von Teilnehmern des Hexenumzugs über den Kessel gehalten.