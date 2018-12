Anzeige

Stuttgart (dpa) - Volle Straßen und Schlangen in den Flughafen-Terminals: Wer zum Weihnachtsfest verreisen will, muss sich im Südwesten auf erhöhten Reiseverkehr am bevorstehenden Adventswochenende einstellen. «Das lebhafte Reiseaufkommen ist schon zu spüren», sagte eine Sprecherin des Flughafens Baden-Baden am Freitag. «Wir empfehlen jedem, rechtzeitig anzureisen. Mindestens zwei Stunden vor dem Abflug», sagte die Flughafensprecherin in Baden-Baden. Demnach sind dort am heutigen Freitag alle 20 Verbindungen ausgebucht.

Noch mehr Betrieb ist am Stuttgarter Flughafen: Dort werden allein am Freitag bis zu 35 000 Fluggäste erwartet - das sind rund 10 000 mehr als an anderen Tagen. Dort gab es bis zum Freitagmittag aber kaum längere Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen, wie der Flughafen auf seiner Internetseite mitteilte.

Nach Warnungen vor einem möglicherweise geplanten Anschlag auf einen Flughafen im deutsch-französischen Grenzgebiet hat die Bundespolizei die Sicherheitsvorkehrungen an den Flughäfen im Südwesten verschärft. Auswirkungen auf den Flugbetrieb waren jedoch zunächst nicht bekannt.

Bereits Anfang der Woche hatte der ADAC vor vollen Autobahnen zum vierten Adventswochenende gewarnt. Demnach könnten vor allem die Autobahn 5 (Frankfurt-Basel), die A6 (Mannheim-Nürnberg) und die A8 (Karlsruhe-München) von Staus betroffen sein. Bis zum Freitagmittag war die Staugefahr auf den Fernstraßen jedoch «sehr moderat», wie ein Sprecher des Verkehrswarndienstes mitteilte.

Die Bahn erwartet das stärkste Reiseaufkommen auf der Schiene ebenfalls am Freitag und Samstag. «Alles was rollen kann, rollt jetzt auch», sagte eine Bahnsprecherin. Zusätzliche Fernverkehrszüge seien vor dem Weihnachtsfest unterwegs. Wer mit der Bahn reisen möchte, sollte sich vorab dennoch über seine Verbindungen informieren, hieß es. Zudem empfiehlt die Bahn Sitzplatzreservierungen zu buchen.