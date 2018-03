Anzeige

Weinstadt (dpa/lsw) - Erneut hat ein Erdrutsch nach Regenfällen den Verkehr behindert. Mehrere Meter blockierte ein Teil des Hangs in Weinstadt die Landesstraße 1201, sagte ein Polizeisprecher am heutigen Mittwoch. Im morgendlichen Berufsverkehr musste die Straße zwischen Strümpfelbach und Aichwald halbseitig gesperrt werden. Wann die Erdmassen abgetragen werden können, war zunächst unklar. Die Straße selbst ist über eine noch längere Strecke verschmutzt. Weitere Probleme durch Regen hat es nach Wissen der Polizei in der Region nicht gegeben. Die Unwetter von Montagabend bis Dienstag hatten schon in Gosheim (Kreis Tuttlingen), Wellendingen und Epfendorf (beide Kreis Rottweil) Erdrutsche ausgelöst und Straßen versperrt.