Anzeige

Von Claudia Kornmeier und Jan Ludwig





Karlsruhe - Vanja, 27 Jahre alt, aus Leipzig möchte keinesfalls ausschließlich mit weiblichen Pronomen bezeichnet werden und schlägt die Alternative er*sie vor.

Warum?

Vanja ist intersexuell, das heißt, weder Mann noch Frau. Der Deutsche Ethikrat geht davon aus, dass es 80000 intersexuelle Menschen in Deutschland gibt. Die Zahlen sind schwierig zu ermitteln.

Was ist das überhaupt - intersexuell?

Bei intersexuellen Menschen sind die Geschlechtsmerkmale, also zum Beispiel Chromosomen, Hormone und Genitalien, nicht eindeutig ausgeprägt. Intersexuelle verfügen über männliche und weibliche Merkmale, etwa weibliche Geschlechtsteile und männliche Chromosomen. Früher nannte man sie oft „Zwitter“. Der Beschluss ist aber auch für andere Menschen relevant, die sich nicht in die Kategorien männlich/weiblich einordnen lassen möchten.

Was steht auf Vanjas Geburtsurkunde?

„Weiblich“. 2014 wollte Vanja das ändern lassen in „inter/divers“. Das Standesamt und die Fachgerichten machten dabei aber nicht mit. Das Personenstandrecht kennt nur die Optionen „weiblich“ und „männlich“. Seit 2013 besteht zudem die Möglichkeit, den Eintrag offen zu lassen, wenn das Geschlecht eines Neugeborenen nicht eindeutig ist. Vanjas Fall landete in Karlsruhe.

Was sagt das Verfassungsgericht?

Das geltende Recht verletze Vanjas Persönlichkeitsrecht und verstoße gegen das Diskriminierungsverbot. Die Richter sahen keinen Grund dafür, Intersexuellen einen eigenen Eintrag im Geburtenregister zu verwehren. Bürokratischer und finanzieller Aufwand oder die Ordnungsinteressen des Staates ließen die Richter nicht gelten.

Wie geht es jetzt weiter?

Der Gesetzgeber muss das Personenstandsrecht bis Ende 2018 ändern. Er kann dabei einen dritten Geschlechtseintrag schaffen. Aber auch ganz auf einen Geschlechtseintrag verzichten.

Ist eine Variante vorzugswürdig?

Moritz Schmidt von der Kampagne „Dritte Option“, die Vanjas Verfassungsbeschwerde unterstützt hat, hält beide für gleichwertig. Für Richard Köhler von Transgender Europe hat das Geschlecht „überhaupt keine ordnungspolitische Relevanz mehr“. Der Deutsche Ethikrat hatte dagegen den zusätzlichen Eintrag „anderes“ empfohlen.

Wie ist die Situation in anderen Ländern?

Transgender Europe ist in Europa keine vergleichbare Entscheidung bekannt. In Malta ist es wie bisher in Deutschland möglich, kein Geschlecht anzugeben. In den USA haben mehrere Menschen über den Klageweg das Recht zugesprochen bekommen, ihr Geschlecht in „intersexuell“ oder in andere Alternativen zu männlich/weiblich ändern zu dürfen.