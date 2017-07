Frankenthal/Stuttgart (dpa/lrs) - Sie sollen zwei Geschäftsleute entführt, erpresst und ermordet haben - nun hat die Staatsanwaltschaft Frankenthal Anklage gegen zwei Männer und eine Frau erhoben. Nach Überzeugung der Ermittler haben die 38 und 49 Jahre alten Türken aus Ludwigshafen und die 43-jährige Deutsche aus Stuttgart, die türkische Wurzeln hat, Ende November 2016 zunächst einen 64 Jahre alten Geschäftsmann aus Brühl in Baden entführt, um an eine große Summe zu gelangen. Der aus dem früheren Jugoslawien stammende Mann habe 6000 Euro gezahlt, mehr aber verweigert, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt in Frankenthal, Hubert Ströber, am Montag. „Da wurde er getötet.“

Einen 49-jährigen Geschäftsmann aus Ludwigshafen mit türkischen Wurzeln ereilte nach Ströbers Darstellung im Januar dieses Jahres dasselbe Schicksal, obwohl er 975 000 Euro bezahlt haben soll. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurden beide Männer erdrosselt. Die beiden jüngeren Angeschuldigten hätten eine Beteiligung an den Entführungen zugegeben, die Ermordung der Männer legten sie aber im Wesentlichen dem 49-Jährigen zur Last, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt. Der 49-Jährige hat nach seinen Angaben alle Vorwürfe bestritten.

