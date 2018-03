Anzeige

Stuttgart (lsw) - TV-Debatte, Werkstoraktionen, hunderte Infostände, Kundgebungen auf Marktplätzen und musikalisches Beiprogramm: Die Parteien legen im Südwesten den Schlussspurt zur Bundestagswahl ein. Die Spitzenkandidaten der fünf im Parlament vertretenen Parteien treffen heute Abend bei einer Livesendung des SWR-Fernsehens in Stuttgart aufeinander. Dabei tragen Wolfgang Schäuble (CDU), Ute Vogt (SPD), Birgit Homburger (FDP), Fritz Kuhn (Grüne) und Ulrich Maurer (Linke) ihre unterschiedlichen Positionen aus und stellen sich den Fragen des Publikums. Drei Stunden zuvor und wenige hundert Meter entfernt hält FDP-Vorsitzender Guido Westerwelle auf dem Stuttgarter Schlossplatz seine letzte große Wahlkampfrede vor dem 27. September. Die im Südwesten seit 1996 mitregierenden Liberalen sind laut Umfragen im Aufwind. Einer Infratest-dimap-Befragung zufolge lagen sie zuletzt im Land bei 18 Prozent. Eine Marke, die Erinnerungen weckt, weil Westerwelle die Zahl vor Jahren als seine Zielvorstellung in einer Talkshow demonstrativ an der Schuhsohle getragen hatte.

CDU-Landesvorsitzender Günther Oettinger tourt von Termin zu Termin: Waghäusel (Kreis Karlsruhe), Konstanz, Markdorf am Bodensee und Biberach heißen heute die Stationen, bei denen der Ministerpräsident noch einmal für seine Partei werben will. Die Südwest-CDU hat mit einem Umfragetief zu kämpfen. Sie wurde in der Umfrage nur noch bei 34 Prozent notiert.

CDU peilt alle Direktmandate an

Allerdings haben die Christdemokraten den Ehrgeiz, alle Direktmandate zu gewinnen. Deshalb mischen sich Oettinger, einzelne CDU-Minister und zahlreiche Aktivisten der Partei morgen unter die Berufspend­ler und gehen an Bahnhöfen, S-Bahnstationen sowie vor Werkstoren in allen 38 Wahlkreisen auf Stimmenfang.

In Lörrach zeigt die SPD mit ihrem Bundesvorsitzenden Franz Müntefering und Landeschefin Ute Vogt Flagge auf dem Marktplatz. Im umliegenden Wahlkreis hatten die Sozialdemokraten vor vier Jahren noch das Direktmandat geholt und wollen das auch dieses Mal wieder erreichen. Landesweit stemmen sich die Genossen angesichts des Umfragewerts von 22 Prozent gegen den Abwärtstrend.

Dagegen wähnen sich die Grünen auf einer Erfolgswelle. Bei der Europawahl am 7. Juni konnten sie zulegen und auch die Befragung der Wähler bescheinigte ihnen im Land zuletzt stabil 15 Prozent. Aber die Ökopartei will auch wieder dritte Kraft werden und deshalb rühren der Bundesvorsitzende Cem Özdemir, der Europaparlamentarier Daniel Cohn-Bendit und die Bundestagsabgeordnete Birgitt Bender morgen auf dem Stuttgarter Schlossplatz die Werbetrommel. Moderiert wird die Veranstaltung vom früheren Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Rezzo Schlauch, und musikalisch untermalt von den Bands „Mousse T“ und „The Blue Band.“

Mit einer Infotour durch Pforzheim, Karlsruhe, Heidelberg, Mannheim, Heilbronn und Schwäbisch Hall trommeln die Politiker der Linken für ihre Anliegen. Die Partei hatte vor vier Jahren 3,8 Prozent der Zweitstimmen im Land geholt. In der Umfrage lag sie zuletzt bei sieben Prozent.