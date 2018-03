Der GLC F-Cell ist das erste Brennstoffzellenauto, das Mercedes ab 2018 in Serie produziert. Fotos: oh

Von Dietmar Krepper





Stuttgart - Abgasfrei fahren, minutenschnell tanken - das kann die Brennstoffzelle. Aus dem Auspuff kommt nur Wasserdampf. Doch Autos mit diesem Wunderantrieb sind nur in geringen Stückzahlen verfügbar und noch teuer. Das könnte besser werden. Brennstoffzellen-Pionier Daimler hat angekündigt, ab 2018 ein Brennstoffzellenmobil in Serie zu produzieren. Basis ist der Geländewagen GLC, der Antrieb wurde gemeinsam mit Ford und Nissan entwickelt. Für Daimler-Entwicklungsvorstand Ola Källenius „ist und bleibt die Brennstoffzelle eine wichtige Technologie auf unserem Weg zu null Emissionen“. Im VW-Konzern treibt Audi in Neckarsulm die Brennstoffzellen-Technologie voran. So wird Baden-Württemberg zum Zentrum der deutschen Autoindustrie für die wasserstoffgetriebene Mobilität.

Das emissionsfreie Zukunftsduell sieht so aus: Elektroautos, die ihre Kraft aus den dann möglicherweise überlasteten Stromleitungen ziehen, oder Autos mit Wasserstoffkraft und damit der Stromerzeugung an Bord - also Brennstoffzelle. Das Brennstoffzellenauto ist in wenigen Minuten aufgetankt, braucht aber eine Wasserstoff-Zapfsäule und die sind seltener als Steckdosen.

Dazu kommt: die batterieelektrischen Mobile sollen in wenigen Jahren deutlich billiger werden und längere Reichweiten sowie kürzere Ladezeiten ermöglichen. Källenius nennt die aktuelle Strategie: „Wir haben den Hebel umgelegt und starten eine Offensive mit batterieelektrischen Autos.“ Das Brennstoffzellenauto GLC F-Cell startet mit einer vierstelligen Jahresproduktionszahl, die gesteigert werden soll, um dann „zu entscheiden, wann der richtige Zeitpunkt ist, um in eine Großserienfertigung einzusteigen“.

Der Konzern mit dem Stern ist schon seit Jahren mit der Brennstoffzelle unterwegs und hat in dieses Projekt bereits eine Milliarde Euro investiert. Eine Allianz zwischen Daimler, Ford und Nissan half jetzt, die Entwicklungskosten auf mehrere Schultern zu verteilen und die Stückzahlen zu erhöhen, was wiederum einen Kosteneffekt hat. Die Entwicklung des Brennstoffzellen-Antriebsstrangs übernahm die Daimler-Tochter NuCellSys in Nabern, die Produktion der Wasserstofftanks läuft in Mannheim. Die Produktion des Brennstoffzellenantriebs hilft dem Werk Untertürkheim, den befürchteten Kapazitätsverlusten durch Elektroantriebe gegenzusteuern. Die Stacks, die eigentlichen Brennstoffzellen, werden von AFCC, der Automotive Fuel Cell Corporation, in Burnaby in der Nähe von Vancouver hergestellt. An diesem Unternehmen sind Daimler, Ford und Ballard beteiligt. Die Stacks sind sozusagen ein Minikraftwerk, in dem durch eine chemische Reaktion von Wasserstoff und Sauerstoff Strom erzeugt wird - völlig abgasfrei.

Die Brennstoffzelle arbeitet fast geräuschlos und mit hohem Wirkungsgrad. Ihr Vorteil: der Strom für den Elektromotor wird nach Bedarf erzeugt und muss nicht in teuren Batterien gespeichert werden. Mit einer Tankfüllung kommt der GLC F-Cell über 400 Kilometer weit. Zusätzliche Energiequelle für den Elektromotor ist eine Lithium-Ionen-Batterie, die an der Steckdose aufgeladen werden kann und die Reichweite um 50 Kilometer erhöht. Der GLC F-Cell ist also ein Brennstoffzellen-Plug-in-Hybrid und zwar der erste weltweit.

Christian Mohrdieck, Leiter Brennstoffzelle bei Daimler, freut sich, dass der Brennstoffzellenantrieb nun unter die Motorhaube passt. Der Einsatz des teuren Platins wurde um 90 Prozent reduziert. Ein 147 kW/200 PS starker Elektromotor im Heck beschleunigt den Brennstoffzellen-GLC auf 170 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit. Daimler setzt den Brennstoffzellen-GLC auf die Elektro-Plattform, die auch der batterieelektrische EQC nutzt. Dieser kommt 2019 auf den Markt.

Für Audi-Entwicklungsvorstand Peter Mertens ist die Brennstoffzellenzukunft erst im nächsten Jahrzehnt „richtig relevant“. Doch bei der Entwicklung ist das Unternehmen mit den vier Ringen inzwischen in Neckarsulm zum Brennstoffzellen-Kompetenzzentrum des Volkswagenkonzerns aufgestiegen. Dort wird die Brennstoffzellen-Technologie für den Konzern entwickelt. Aktuellster Versuchsträger ist der Audi A 7 Sportback h-tron quattro. Mit 170 kW erreicht er rein elektrisch 180 Kilometer pro Stunde Höchstgeschwindigkeit und sprintet in knapp acht Sekunden auf 100. Die Auspuffanlage besteht aus gewichtssparendem Kunststoff, weil sie ausschließlich Wasserdampf verkraften muss.

Die asiatischen Autokonzerne drücken bei der Brennstoffzelle aufs Tempo. Hyundai produziert in Südkorea schon die zweite Generation des SUV ix 35 Fuel Cell und will die Jahresstückzahl von aktuell 1000 auf 10 000 steigern. Honda bringt die dritte Generation der Brennstoffzellen-Limousine FCX Clary auf den Markt. Die Japaner arbeiten seit 2013 bei der Brennstoffzellenentwicklung mit General Motors zusammen, um Kostenersparnisse und eine schnellere Serienreife zu erreichen. 2022 sollen die ersten Serienmodelle mit gemeinsam entwickelten Antriebsmodulen auf den Markt kommen.

Auch Toyota forscht intensiv an der Brennstoffzellen-Technologie. Die Japaner starteten 2015 die Serienproduktion der Brennstoffzellen-Limousine Mirai, das heißt auf japanisch Zukunft. 2016 wurden 1000 Mirai produziert. Die Jahresproduktion soll sukzessive auf 3000 Einheiten gesteigert werden. Ab 2020 plant Toyota, etwa 30 000 Brennstoffzellen-Limousinen pro Jahr zu produzieren. Das Kooperationsabkommen zwischen BMW und Toyota schließt auch die Brennstoffzelle mit ein, allerdings sind die Bayern weniger wasserstoffoptimistisch. BMW-Entwicklungsvorstand Klaus Fröhlich kündigte an, dass BMW 2021 eine Kleinserie auf den Markt bringen wird und dann ab 2025 in Autos oberhalb der aktuellen 5er Klasse langstreckentauglichen Brennstoffzellenmobile präsentieren wird.

Ehrgeizig ist das Projekt von Bosch und Nikola Motors. Der Stuttgarter Zulieferer und das amerikanische Start-up-Unternehmen wollen bis 2021 die Elektro-Schwerlaster Nikola One und Nikola Two auf die Straße bringen. Ein Brummi, der nicht brummt, fährt elektrisch. Mit Batterie schaffen es die Lkw-Studien von Mercedes und MAN so um die 200 Kilometer Reichweite. Für Verteileraufgaben in der Stadt reicht das. Doch im Fernverkehr sind mindestens 1000 Kilometer angesagt. Elektrisch könnte das mit der Brennstoffzelle funktionieren, meint Bosch und hat sich mit dem US-Jungunternehmen Nikola Motors zusammengetan. Zusammen wollen sie bis 2021 den ersten E-Truck auf die Straße bringen.

Der wasserstoffgetriebene Linienbus fährt nach der 100 bis 200 Kilometer-Schicht ins Depot und tankt nach. Der Langstrecken-Lkw bevorzugt aber gewisse Strecken, die mit Wasserstofftankstellen bestückt werden müssten. Der Pkw-Lenker will überall hinfahren und im Bedarfsfall überall tanken können. Da zeigt sich das Brennstoffzellenproblem, nämlich an der Wasserstoff-Infrastruktur. Das Brennstoffzellen-Mobil wird gekauft, wenn Wasserstoff-Tankstellen da sind. Die Zapfsäulenbetreiber sehen es umgekehrt. Zur Zeit kann in Deutschland an rund 14 500 Tankstellen Benzin oder Dieselkraftstoff gezapft werden. In Baden-Württemberg gibt es derzeit elf Wasserstofftankstellen. Deutschlandweit kann an 41 Stationen Wasserstoff getankt werden. Die Aufstockung auf 100 Stationen bis 2018 wird als Forschungs- und Entwicklungsvorhaben mit rund 20 Millionen Euro vom Bund gefördert. Für eine flächendeckende Versorgung wären nach Experteneinschätzung 1000 Wasserstofftankstelle nötig.

Einiges spricht dafür, dass der Brennstoffzellenantrieb in Bussen und Lkw abgasfrei unterwegs ist, wenn sie vergleichbar kostengünstig zu betreiben sind. Der Pkw-Käufer wird wohl allerdings erst zur Brennstoffzelle greifen, wenn zur Kostenkonkurrenz auch die Wasserstofftankstellen-Vielfalt kommt.