Mörlenbach (dpa/lsw)Nach einem Familiendrama im südhessischen Mörlenbach ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Mordes gegen die Eltern. Das Amtsgericht werde am Samstag entscheiden, ob der 58 Jahre alte Mann und seine 46 Jahre alte Frau in Untersuchungshaft müssen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mit. Eine Obduktion soll klären, wie der 13 Jahre alte Junge und seine 10 Jahre alte Schwester gestorben sind.

Feuerwehrleute hatten die Leichen der Kinder am Freitagmorgen bei Löscharbeiten im Haus der Familie in Mörlenbach-Bettenbach gefunden. Die Eltern wurden kurz darauf lebend aus einem Auto mit laufendem Motor in einer geschlossenen Garage am Haus geborgen und in ein Krankenhaus gebracht. Sie sind nicht in Lebensgefahr. Hintergrund des Familiendramas seien ersten Ermittlungen zufolge «massive Finanzielle Probleme» der Familie, teilte die Polizei mit.