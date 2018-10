Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Wenn Mutter oder Vater im Knast sitzen, sind viele Kinder mit der Trennung überfordert: Der „Verein Projekt Chance“ hat nun ein bundesweit einzigartiges Projekt für diese Minderjährigen gestartet, teilte Justizminister Ulrich Goll (FDP) heute in Stuttgart mit. Betreuer sollen Kindern, deren Mutter oder Vater ins Gefängnis musste, helfen, mit der Situation besser zurecht zu kommen. Ziel ist, den Schock der Trennung zu mildern, die lange Zeit zu überbrücken und auch die Rückkehr des Elternteils zu begleiten. Rund 400 Frauen und Männer in Baden-Württembergs Gefängnissen seien an einer solchen Hilfe interessiert, sagte Goll.

Die Baden-Württemberg-Stiftung hat 500 000 Euro für das Projekt zur Verfügung gestellt. Anfang Februar wurde das Konzept beschlossen. Im März und Mai sollen die Helfer geschult werden. Beginnen könne die Betreuung voraussichtlich im Juli. „Gerade bei diesem Projekt ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Justizvollzug, freien Verbänden und Jugendhilfe entscheidend“, machte Goll deutlich. Er freue sich, dass Baden-Württemberg da so gut funktionierende Strukturen habe.