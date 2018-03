Anzeige

Dettingen/Erms (dpa/lsw) Der Autozulieferer ElringKlinger in Dettingen/Erms ist zuversichtlich, in den kommenden Jahren deutlich schneller zu wachsen als die Konkurrenz. Die gesamte Fahrzeugindustrie dürfte erst 2013 oder 2014 wieder ähnlich gute Geschäfte wie vor der Krise machen, sagte Unternehmenschef Stefan Wolf heute. „Wir werden deutlich schneller, vielleicht schon 2011 wieder mit Vollauslastung arbeiten, weil wir viele Produktneuläufe haben.“ Während Wolf für die weltweite Produktion nur mit einer Steigerung von ein bis zwei Prozent rechnet, sollen Umsatz und Ergebnis seines Unternehmens mittelfristig um fünf bis sieben Prozent zulegen. Der Autozulieferer beschäftigt gut 4000 Menschen.

Sein Investitionsvolumen will ElringKlinger allerdings deutlich senken. Zwar werde man im laufenden Jahr wegen der Ausgaben für zwei neue chinesische Werke insgesamt 70 bis 75 Millionen investieren, 2010 werden die Ausgaben aber zurückgehen. „Wir werden im kommenden Jahr 50 bis 60 Millionen Euro investieren, davon aber nur einen sehr geringen Teil in Kapazitätserweiterungen“, sagte Wolf.