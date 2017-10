Anzeige

Spaichingen (dpa/lsw) - Bei einer nächtlichen Schlägerei sind in Spaichingen (Kreis Tuttlingen) elf junge Leute verletzt worden - zwei davon schwer. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine Gruppe Jugendlicher in der Nacht zum Sonntag auf dem Marktplatz mit Möbeln, Aschenbechern und Steinen geworfen und um sich geschlagen. Nach ersten Erkenntnissen waren die Beteiligten aus noch ungeklärter Ursache mit einer elfköpfigen Gruppe 16- bis 28-Jähriger in Streit geraten. Daraufhin schlugen sie laut Polizei ohne Grund auf die jungen Leute ein und versprühten Pfefferspray. Am Ende waren elf Menschen verletzt, zwei mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Hintergründe und weitere Details waren zunächst unklar.