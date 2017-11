Anzeige

Mannheim (dpa/lsw) - In Mannheim in der Neckarstadt sind bei einem Brand in einem Wohnhaus elf Menschen verletzt worden. Das Feuer sei in einer Wohnung am frühen Mittwochmorgen ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Die Verletzten wurden laut Polizei vor Ort von Rettungskräften versorgt. Das Wohnhaus und ein angrenzendes Haus mussten evakuiert werden. Warum das Feuer ausbrach, sei bisher unklar.