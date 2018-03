Anzeige

Von Kathrin Streckenbach und Jürgen Ruf





Singen/Konstanz - Die Einkaufslust der Schweizer in Baden-Württemberg steigt weiter an: 8,77 Millionen Ausfuhrzettel haben die Beamten des Hauptzollamtes Singen im vergangenen Jahr ausgestellt - hauptsächlich an Schweizer Nachbarn. „Das entspricht etwa 29 000 Zetteln pro Tag“, sagte der Leiter des Amtes, Udo Kohlschreiber, gestern in Singen. 2011 seien es 7,14 Millionen Formulare gewesen. Mit den sogenannten „Grünen Zetteln“ können sich Nicht-EU-Bürger - zum Beispiel Schweizer - ihre auf Einkäufe in Deutschland gezahlte Mehrwertsteuer zurückerstatten lassen.

Um den Ansturm an den Grenzübergängen zu bewältigen, sei bereits Personal aus anderen Bereichen dorthin verlagert worden, sagte Kohlschreiber. „Mehr als 100 Mitarbeiter sind inzwischen nur mit den Ausfuhrkassenzetteln beschäftigt.“ 840 Zollbeamte überwachen den mit 283 Kilometer größten Abschnitt der Grenze zum Nicht-EU-Land Schweiz zwischen Konstanz und Bad Säckingen im Kreis Waldshut. Die Einkäufer kämen inzwischen zunehmend aus weiter entfernten Regionen, beispielsweise aus der Zentralschweiz.

Steuersparende grüne Zettel

Auch Händler und Kommunen richten sich noch stärker als bisher auf Kunden aus dem Nachbarland ein. „Immer mehr Händler rüsten ihre Kassensysteme für ihre Schweizer Kunden um“, sagte Bertram Paganini von der IHK Hochrhein-Bodensee in Konstanz. „Die steuersparenden grünen Zettel für Eidgenossen werden direkt an der Kasse ausgedruckt, lange Schlangen an den Zollschaltern dadurch vermieden.“ Zudem konzentrieren sich Händler und Kommunen im Marketing immer häufiger auf die Schweiz.

Die Händler reagierten auf die Schweizer Einkaufslust und gingen stärker als früher auf die Bedürfnisse der Schweizer ein. Dies gelte fürs Bezahlen ebenso wie für das Warenangebot und die Werbung. Der Anteil der Schweizer Kunden in den deutschen Geschäften in den Gemeinden entlang der Grenze betrage im Schnitt 25 bis 35 Prozent.

In einigen Branchen, beispielsweise im Möbelhandel, machten Schweizer bis zu 60 Prozent am Umsatz aus. Stark gefragt seien neben Einrichtungsgegenständen vor allem Elektronikprodukte, Drogerieartikel, Lebensmittel sowie Textilien. Zudem profitiere die Hotellerie und die Gastronomie.

Schmuggel rückläufig

Die Summe der geschmuggelten Drogen ist 2012 an der deutsch-Schweizer Grenze deutlich zurückgegangen. So wurden beispielsweise im Jahr 2011 noch mehr als zwei Kilo Heroin sichergestellt, 2012 waren es nur fünf Gramm.

Auch die Anzahl der geschmuggelten Zigaretten ging von mehr als 85 000 im Jahr 2011 auf 6380 im vergangenen Jahr zurück. Das liege aber auch daran, dass ein einzelner großer Fund die Zahlen nach oben treiben könne, sagte Sprecher Michael Hauk. „Der dicke Brummer ist 2012 einfach ausgeblieben.“ Konkrete Zahlen darüber, in wievielen Fällen Drogen geschmuggelt wurden, nannte das Zollamt nicht. Die Summe des abgefangenen Schwarzgeldes lag mit 11,9 Millionen Euro auf dem Niveau des Vorjahres (2011: 11,55 Millionen).