Stuttgart (dpa) In der Nacht von Samstag auf Sonntag werden die Uhren wieder auf Winterzeit umgestellt. Konkret wird der Stundenzeiger um 3 Uhr am Sonntagmorgen auf 2 Uhr zurückgestellt. Die Menschen in Deutschland bekommen also eine Stunde geschenkt, können länger schlafen oder länger feiern. Allerdings wird es ab Sonntag dann auch eine Stunde früher dunkel.

Die Sommerzeit wurde 1980 in Deutschland mit dem Ziel der Energieeinsparung offiziell eingeführt. Sie ist seit langem umstritten. Mediziner warnen vor gesundheitlichen Problemen durch den veränderten Biorhythmus. Besonders ältere Menschen, Kinder und Menschen mit Schlafstörungen seien betroffen.

Die EU-Kommission hatte deshalb im vergangenen Jahr eine europaweite Umfrage in Auftrag gegeben, bei der von 4,6 Millionen Befragten rund 80 Prozent die Abschaffung der Zeitumstellung befürworteten. Das EU-Parlament plädierte daraufhin dafür, die Zeitumstellung im Jahr 2021 abzuschaffen. Bislang sind sich die Mitgliedstaaten aber noch nicht einig, ob sie dauerhaft Sommer- oder Winterzeit bevorzugen. Es droht ein Rückfall in einen Flickenteppich unterschiedlicher Regelungen.