Ludwigsburg (pol)Wie die Polizei mitteilte warfen die Täter am Samstag gegen 04.10 Uhr mit Steinen die Scheibe eines Lebensmittelmarktes in der Neckarstraße ein und gelangten so in die Postfiliale. Hier hebelten sie einen in einem Schrank montierten Tresor heraus und flüchteten mit diesem, bevor der alarmierte Marktleiter eintraf und die Polizei verständigte. Viel Freude dürften die Täter mit ihrer Beute nicht haben, denn nach bisherigen Erkenntnissen war der Tresor leer. Beim Einbruch entstand ein Schaden von ca. 1.500 Euro.