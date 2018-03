Anzeige

Ehningen (dpa/lsw)Wohl eine brennende Kerze hat einen Brand in einem Schützenhaus in Ehningen (Kreis Böblingen) mit einem Verletzten ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann am Montag versucht, das Feuer zu löschen. Er erlitt eine Rauchgasvergiftung. Brandursache könnte demnach eine Kerze gewesen sein, die in einer Wohnung im ersten Obergeschoss gebrannt hatte. Deren Bewohnerin erlitt einen Schock, blieb ansonsten aber unverletzt. Sie wurde zusammen mit dem Verletzten ins Krankenhaus gebracht. Durch das Feuer wurden die beiden Obergeschosse und eine Gaststätte des örtlichen Schützenvereins im Erdgeschoss beschädigt, die zunächst nicht mehr betrieben werden konnte. Das Haus war vorerst nicht bewohnbar. Die Polizei bezifferte den Sachschaden mit rund 300 000 Euro.