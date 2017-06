Berglen (dpa/lsw) - Bei einem Feuer in einem Wohnhaus im Rems-Murr-Kreis ist die Leiche eines Mannes gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, waren die Rettungskräfte am frühen Donnerstagmorgen zu dem Brand in Berglen gerufen worden. Bereits zu Beginn der Löscharbeiten fanden sie im Gebäude den Toten. Um wen es sich dabei handelte, war noch unklar. Weitere Menschen waren nicht im Gebäude. Angaben zur Ursache des Feuers machte ein Polizeisprecher am Morgen zunächst nicht. Auch, wer die Feuerwehr verständigt hatte, sagte er nicht.

