Ein Toter: Autofahrer fährt in Fußgängergruppe

Nach dem Unfall auf einer Landstraße bei Sachsenheim flieht er

Vier junge Menschen laufen in der Nachtzum Sonntag an einer Landstraße bei Sachsenheim entlang. Ein Auto fährt in die Gruppe und verletzt alle vier, ein 21-Jähriger stirbt.