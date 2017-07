Georg Baselitz ließ aus Protest Leihgaben in den Museen abhängen. Das neue Kulturgutschutzgesetz sorgte im vergangenen Jahr mächtig für Wirbel. Baden-Württemberg wartet immer noch auf Antworten.

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Jahr nach Start des Kulturgutschutzgesetzes sieht sich Baden-Württembergs Landesregierung in ihrer Kritik bestätigt: «Das Gesetz bringt zu viel Beratungsbedarf und Bürokratie mit sich», sagte Kunststaatssekretärin Petra Olschowski. Die ersten Erfahrungen bestätigten, dass es richtig gewesen sei, auf die baldige Überprüfung (Evaluation) zu drängen.» Es gebe nach wie vor viele Fragen und viel Verunsicherung, sagte Olschowski.

Wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab, registrieren einige Bundesländer kaum Veränderungen. Andere melden zwar mehr Anträge auf Ausfuhrgenehmigung und einen höheren Verwaltungsaufwand. Statt Wut und Ärger gibt es aber inzwischen eher sachliche Kritik.

Das Gesetz zum Schutz von national wertvollem Kulturgut vor Abwanderung ins Ausland sei «an vielen Stellen überkompliziert und schwer verständlich», sagte Olschowski. Seit Inkrafttreten des Gesetzes seien insgesamt - für EU- und Nicht-EU-Länder - mehr als 400 Ausfuhrgenehmigungen für fast 2000 Kulturgüter erteilt worden - fast doppelt so viele wie in den Jahren zuvor. Dem Ministerium sind fünf Fälle bekannt, in denen Leihgeber ihre Werke von staatlichen Museen zurückverlangten. Details dazu nannte das Ministerium nicht.

Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) entgegnete: Erste Erhebungen hätten gezeigt, dass der Verwaltungsaufwand geringer sei, als Kritiker dies vorausgesagt hätten. Das von ihr vorgelegte Gesetz soll national wertvolles Kulturgut vor einer Abwanderung ins Ausland bewahren. Zudem soll die Einfuhr aus Kriegs- und Krisengebieten erschwert werden. Das Gesetz gilt seit August. Seither muss auch für die Ausfuhr eines Kunstwerks in ein EU-Land eine Genehmigung beantragt werden. Bisher galt das nur für Exporte in Nicht-EU-Länder.

Der Deutsche Museumsbund lobt vor allem die Möglichkeit, für den musealen Leihverkehr eine Pauschalgenehmigung auf fünf Jahre zu erhalten. «Das ist ein sehr hilfreiches Instrument, um den Leihverkehr effizient und zuverlässig abzuwickeln», sagte Präsident Eckart Köhne.

Zu den Skeptikern gehört allerdings nach wie vor der Bundesverband Deutscher Galerien und Kunsthändler. «Viele Kunsthändler beklagen, dass die Bereitschaft, Kunstwerke aus dem Ausland nach Deutschland einzuführen, massiv zurückgegangen ist», sagte der Vorsitzende Kristian Jarmuschek. «Der Kreislauf ist also gestört und der Kunstmarktstandort Deutschland wird nachhaltig beschädigt.»