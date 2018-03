Anzeige

Von Detlef Holland





Stuttgart - Auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten hat es der Verband Region Stuttgart geschafft, in seinem Haushaltsentwurf 2010 die Verbandsumlage, die von den 179 Kommunen in der Region erhoben wird, nicht zu erhöhen. Regionaldirektorin Jeannette Wopperer, die den Entwurf gestern in der Regionalversammlung einbrachte, sprach von einem Etat, der „mit Augenmaß gestrickt“ sei. Trotzdem enthalte er konjunkturbelebende Investitionen. Die Verbandsumlage beträgt demnach 14,6 Millionen Euro - das sind 115 000 Euro weniger als in diesem Jahr. Wopperer sprach von einem „solidarischen Zeichen“ an die Kommunen angesichts der weltweiten Wirtschaftskrise. Das Gesamtvolumen des Haushalts beläuft sich auf 294 Millionen Euro. Davon entfallen auf den Verbandsetat 18 Millionen und auf den Verkehrshaushalt 276 Millionen Euro.

Im Verbandshaushalt sieht Wopperer die Weiterentwicklung der regionalen Landschaftsparks als eine der zentralen Aufgaben. Beispiel für die Erfolge in diesem Bereich sei der Masterplan für die Rems-Region. „Hier mündet diese identitätsstiftende Idee zugleich in die Bewerbung von 15 Gemeinden des Rems-Murr-Kreises für eine Landesgartenschau“, erklärte die Regionaldirektorin. Für die bereits auf den Weg gebrachten Masterpläne Fils und Albtrauf werden 180 000 Euro veranschlagt. Lobend hob Wopperer hervor, dass sich neben den Kommunen auch weitere Akteure finanziell an den Landschaftspark-Projekten beteiligen - das Land, der Bund , die EU und inzwischen auch private Investoren. In Planung seien zudem die Landschaftsparks Schönbuch und Bottwartal.

„Bewusst ein Zeichen gesetzt“

Ein zentraler Posten im Verbandshaushalt sind die 5,6 Millionen Euro für die Wirtschaftsförderung Region Stuttgart (WRS). Der Zuschuss liegt um 100 000 Euro höher als in 2009, aber Wopperer betonte, man habe „bewusst ein Zeichen setzen wollen, dass die regionale Zuständigkeit der Wirtschaftsförderung angesichts der schwierigen Wirtschaftslage gestärkt werden muss“. So solle die WRS Unternehmen in der Krise unterstützen und Zukunftsprojekte voranbringen. Als einen der vielen Erfolge der WRS nannte Wopperer, dass die Region im kommenden Jahr Modellregion für Elektromobilität werde und dafür Bundeszuschüsse gewonnen habe.

Im Verkehrshaushalt wird mit Baubeginn im kommenden Jahr die erste regionale Rate für Stuttgart 21 fällig. Dafür werden 2,5 Millionen Euro aus der Rücklage entnommen und 10 Millionen mittels Verkehrsumlage erhoben. Insgesamt beteiligt sich der Verband mit einem Festbetrag von 100 Millionen Euro an dem Großprojekt.

Weitere Investitionsschwerpunkte sind drei Projekte des S-Bahn-Ausbaus. So sind 5,4 Millionen Euro für den Vorlaufbetrieb der S 60 zwischen Renningen und Böblingen eingeplant, 14 Millionen für die Restarbeiten an der S-Bahn von Plochingen nach Kirchheim sowie 1 Million Euro für die Erweiterung des S-Bahn-Netzes zwischen Marbach und Backnang.

Erweiterungen im Nachtverkehr

Neben den Kosten für den laufenden ÖPNV-Betrieb will der Verband auch in verkehrsverbessernde Maßnahmen investieren. Dazu zählen unter anderem die erweiterten S-Bahn-Verbindungen in den Wochenendnächten sowie Erweiterungen im Nachtbusnetz. Als Erfolg verbuchte Wopperer, dass es dem Verband zusammen mit den Landkreisen gelungen sei, bei der Neuverhandlung des Busverkehrs in der Verbundstufe II Einsparungen von mehr als 5 Millionen Euro zu erreichen.

In der Regionalversammlung werden die Fraktionen nun am 4. November ihre Etatanträge einbringen. Nach den Beratungen in den Ausschüssen soll der Haushalt 2010 dann vom Regionalparlament am 2. Dezember verabschiedet werden.