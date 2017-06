Karlsruhe (dpa/lsw) - Das Verwaltungsgericht Karlsruhe muss über die Ablehnung von Rednern bei der Demo von Rechten am Samstag im Stadtteil Durlach entscheiden. Es sei ein entsprechender Eilantrag eingegangen, sagte ein Sprecher des Gerichts. Eine Entscheidung solle noch am heutigen Freitag fallen. Die Karlsruher Ordnungsbehörde lehnt neun von zehn gemeldeten Rednern für die von der rechtsextremen Partei Die Rechte angemeldeten Großdemonstration ab. Hintergrund sind polizeiliche Erkenntnisse über Gewalttaten, die Verwendung verfassungswidriger Kennzeichen und Volksverhetzung der angemeldeten Redner. Am Samstag werden bis zu 900 Teilnehmer zu der Kundgebung erwartet. Mehrere Gegendemonstrationen mit rund 6000 Teilnehmern sind angekündigt. Die Polizei will mehr als 3000 Beamte einsetzen.

