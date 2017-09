Ehingen (dpa/lsw) - Ein Streit zweier Betrunkener endete in einer Wohnung in Ehingen (Alb-Donau-Kreis) mit einem Messerstich. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der Streit am Freitagabend zwischen einem 60 Jahre alten Mann und dessen Bekannten eskaliert. Der 41-jährige Bekannte gab dem 60-Jährigen eine Kopfnuss, worauf dieser ihn mit einem Küchenmesser in den Oberschenkel stach. Die Stichwunde musste ärztlich versorgt werden. Die Ursache der Auseinandersetzung ist nicht bekannt.

