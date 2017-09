Anzeige

Heilbronn (dpa/lsw) - Bei einem Streit hat ein 23-Jähriger seine Ehefrau in Heilbronn schwer verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Mann verließ nach der Attacke zunächst den Tatort und kam kurze Zeit wieder zurück. Der der Polizei bekannte Mann wurde vorläufig festgenommen. Die Hintergründe zum Ehekrach waren zunächst unklar.