Urbach (dpa/lsw)Ein Mann hat in Urbach (Rems-Murr-Kreis) mit einer Eisenstange auf das Auto seiner Ehefrau eingeschlagen. Das Paar habe sich auf einem Parkplatz zu einer Aussprache getroffen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Diese sei aber komplett außer Kontrolle geraten. Die beiden Ehepartner beleidigten sich demnach am Mittwochabend zunächst heftig. Nach einer Schubserei soll die Frau dann gegen das Auto ihres Ehemanns getreten haben. Daraufhin habe dieser zu einer Eisenstange gegriffen und den Wagen der Frau demoliert. Der Schaden an dem Wagen beträgt etwa 2000 Euro.