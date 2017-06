Balingen (dpa) - In einem Balinger Wohnhaus im Zollernalbkreis haben Polizeibeamte die Leichen eines älteren Ehepaars gefunden. Angaben darüber, wie die beiden Senioren ums Leben gekommen sind, wollte ein Sprecher der Polizei am Sonntagmorgen zunächst nicht machen. Es gebe keine Hinweise auf die Beteiligung einer dritten Person. Man könne deswegen von einem erweiterten Suizid ausgehen, sagte der Sprecher. Die Polizei war nach einem Hinweis aus der Bevölkerung auf das Haus im Stadtteil Frommern aufmerksam geworden und hatte am Freitag die beiden Leichen entdeckt. Einem Zeugen war zuvor der übervolle Briefkasten des Anwesens aufgefallen. Weitere Auskünfte, etwa zur Todesart oder zum Alter der beiden Toten konnte die Polizei zunächst nicht bekanntgeben.

