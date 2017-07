Mannheim (dpa/lsw) - Ein 35-jähriger Mann hat nach einem Streit mit seiner Frau in der Nacht zum Dienstag in Mannheim deren Auto in Brand gesteckt. Wie die Polizei in Mannheim mitteilte, flüchtete der Mann, die Beamten konnten ihn aber wenig später stellen. In seinem Wagen fand die Polizei einen leeren Benzinkanister, zudem stellten die Beamten bei dem 35-Jährigen ein Feuerzeug sicher. Er wurde vorläufig festgenommen. Bei dem Brand wurden neben dem Wagen der 34-jährigen Frau auch zwei weitere Autos beschädigt. Der Schaden wird auf bis zu 70 000 Euro geschätzt.

