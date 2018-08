Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw)Sonne und Wärme reichlich, Wasser wenig: Der Sommer 2018 in Baden Württemberg hat außergewöhnliche Werte geliefert. Mit einer Durchschnittstemperatur von landesweit 19,2 Grad wurde das langjährige Mittel (1961 bis 1990) um drei Grad übertroffen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag in Offenbach mitteilte. Vom Rekordsommer 2003 ist der Südwesten in diesem Jahr aber noch ein gutes Stück entfernt. Damals war es im Durchschnitt 20,8 Grad warm.

Die Sonne schien während des meteorologischen Sommers von Anfang Juni bis Ende August insgesamt 795 Stunden - 636 Stunden wäre durchschnittlich gewesen. Regen gab es kaum. Im Mittel waren es 160 Liter je Quadratmeter. Zu erwarten gewesen wären 292 Liter.

Was Urlauber überwiegend freut und Winzern einen guten Jahrgang beschert, hat auch seine negativen Seiten. Viele Landwirte beklagen drastische Ernteverluste, in den Wäldern vermehren sich die Borkenkäfer und Schiffe auf dem Rhein können wegen des niedrigen Wasserstands nur halb beladen fahren. Fische leiden unter Wärme und Sauerstoffmangel, die Energieversorger mussten zeitweise Kraftwerke drosseln, um weniger warmes Wasser in Rhein und Neckar zu leiten.

Die höchste Temperatur in Baden-Württemberg registrierte der DWD am 31. Juli mit 38,3 Grad in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis). Am wenigsten Niederschlag bekam nach Angaben des Stuttgarter DWD-Meteorologen Andreas Pfaffenzeller die Messstation Weil am Rhein (Kreis Lörrach) ab. Es fielen 65,1 Millimeter Regen, das waren nur 23,8 Prozent des normalen Wertes.

Der meiste Sonnenschein strahlte über Rheinfelden ganz in der Nähe. Es waren gut 897 Stunden, fast ein Drittel mehr als üblich. Sonst noch: Hauchzarter Frost war auch dabei, am 26. August in Meßstetten auf der Schwäbischen Alb mit -0,1 Grad.

Zum Abschied ließ der Sommer noch einmal seine Muskeln spielen. Am Mittwochnachmittag zog ein plötzlicher und heftiger Gewitterregen über Ulm auf. Mehrere Straßen wurden überflutet, einige Bäume fielen um, die Schäden hielten sich nach Polizeiangaben aber in Grenzen. Verletzt wurde niemand.

Wenn der meteorologische Sommer am 1. September zu Ende ist, bleiben noch gut drei Wochen kalendarischer Sommer. Was der bringt? Zunächst warme Tage mit Höchsttemperaturen bis 23 Grad und frische Nächte. Ein bisschen Regen kann es auch geben.