er kauft schon einen Diesel?“ So unverblümt sagt es Gebrauchtwagenhändler Giuseppe Delia aus Backnang einem Peugeot-Besitzer mittleren Alters, als er an diesem Samstag auf dem Gelände des Kornwestheimer Autokinos durch die Reihen schlendert. Seit dem frühen Morgen steht der Dieselbesitzer aus Stuttgart fröstelnd neben seinem tipptopp gepflegten weißen Peugeot 407 SW HDi, für den er vor neun Jahren 36 000 Euro hingeblättert hatte. Potenzielle Interessenten, die den Automatik-Kombi mit einigem Abstand beäugen, winken ab, wenn der Maschinenbauingenieur sie fragt: „Soll ich Ihnen etwas zu dem Auto erklären?“

„Dann fahre ich es lieber weiter“

Der Mann kommt sich vor, als unterbreite er ehrenrührige Angebote. „Dabei hat das Auto vor zwei Tagen den TÜV bekommen. Und ich habe für 700 Euro neue Sommerreifen gekauft“, meint er zornig. „Ich biete es für 4650 Euro an. Letzten Samstag wollte mir jemand 3900 Euro dafür geben, und beim Autohaus würde ich 3000 Euro bekommen. Ich verschenke mein Auto doch nicht! Dann fahre ich es lieber weiter.“ Die Crux: Es hat nur die Euro-Abgasnorm 4. „Aber ich glaube sowieso noch nicht daran, dass wirklich Fahrverbote kommen“, meint er: „Das ist doch gerade nichts als eine gnadenlose Wirtschaftsankurbelungs-Maschinerie.“

Für Mirko Tratnik sind solche Situationen nichts Neues mehr. Der gelernte Kfz-Mechaniker in der roten Leuchtweste ist auf dem Automarkt eine Art Mädchen für alles. Er berät Kunden, hilft bei Kaufvertragsfragen oder überprüft auch mal die Echtheit von Geldscheinen. Zuletzt erlebte er immer wieder, wie bei manchen Diesel-Besitzern die Nerven blank lagen. „Die kamen mit tollen, wunderschönen Autos, bei denen man nur fragen konnte: Mensch, warum verkauft ihr die?“ Die Verunsicherung sei mit den Händen zu greifen.

An diesem Samstag werden kaum Diesel angeboten. Ein alter Opel Zafira steht da, den ein Zwischenhändler an den Mann bringen möchte. Er blockt ein Gespräch ab. Auch ein Peugeot-Wohnmobil, Baujahr 1989, steht zum Verkauf. Mit seiner gelben Plakette darf es schon jetzt in keine Umweltzone mehr. „Es ist aber wenig los“, sagt Tratnik. Das liege am schlechten Wetter.

Tratnik träfe ein Diesel-Fahrverbot auch selbst. „Ich fahre auch einen älteren Diesel, wohne in Möglingen und arbeite in Stuttgart“, erzählt er. „Mit dem Auto brauche ich 20 Minuten, mit dem Öffentlichen Nahverkehr sehr viel mehr. Das ist Lebenszeit, die auf der Strecke bleibt“, sagt er. Fahrverbote findet er einseitig: „Der Feinstaub kommt doch nicht nur vom Diesel, sondern von allen Autos.“ Allerdings geht es beim Diesel-Fahrverbot gar nicht um Feinstaub. Es wurde vom Bundesverwaltungsgericht wegen der überschrittenen Stickoxidwerte für Stuttgart bestätigt. Tratnik hält Shuttles zu großen Unternehmen für einen Baustein zur Problembekämpfung. Auch einem Mittfünfziger aus Heilbronn schwillt der Kamm angesichts der Misere. Er macht seinem Ärger Luft. Er hat Kornwestheim mit seinem schwarzen 160-PS-Mercedes ML 330, Baujahr 2006, angesteuert. Doch niemand liebäugelt mit dem noch repräsentativ daherkommenden SUV, der einmal 58 000 Euro gekostet hat und jetzt für 9270 Euro auf dem Platz steht.

Denjenigen, die für die „kalte Enteignung“ verantwortlich seien, würde der Besitzer gerne die Meinung geigen. „Ich bin Bauleiter, bin dauernd unterwegs und muss in die Städte rein. Und der Diesel ist nun mal sparsamer.“ Er will sich statt des Mercedes einen VW Passat anschaffen – wieder einen Diesel, allerdings mit besseren Abgaswerten. Sein Autohändler würde den Wagen für 7500 Euro in Zahlung nehmen. Die Hoffnung des Besitzers, auf dem privaten Automarkt mehr zu bekommen, schwindet von Stunde zu Stunde.

Christian Schäfer vom ADAC rät, „dreimal tief durchzuatmen und zu warten“

Den Frust kann Christian Schäfer, Abteilungsleiter Mobilität und Technik beim ADAC Stuttgart, nachvollziehen. „Wie soll Besitzern von super gepflegten Autos, die vor zehn Jahren als Premiumfahrzeuge angeschafft wurden, in den Kopf, dass ihre Autos plötzlich als komplett verbrannt gelten?“, fragt er. Er rät jedem, der sein Auto nicht sowieso tauschen wolle „dreimal tief durchzuatmen und zu warten.“ Allein bei den Vertragshändlern stünden aktuell rund 300 000 unverkäufliche Euro-5-Diesel; „in Summe sollen das 4,5 Milliarden Euro sein“. Und selbst wenn sich Fahrverbote abzeichneten, müsse man individuell entscheiden, ob sie einen Verkauf rechtfertigten, „wenn das beste Angebot immer noch so traurig ist, dass man sich in den Schlaf weinen muss.“