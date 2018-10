Leni Breymaier, Landesvorsitzende der SPD Baden-Württemberg, und Lars Castellucci, stellvertretender Landesvorsitzender der SPD Baden-Württemberg, stehen bei der ersten von vier SPD Regionalkonferenzen in Baden-Württemberg in Linkenheim-Hochstetten zusammen. Bei der baden-württembergischen SPD steht eine Neuwahl des Landesvorstandes an. Zwischen dem 1. November und dem 19. November befragt die SPD ihre Mitglieder schriftlich dazu, ob sie lieber Amtsinhaberin Breymaier oder Herausforderer Castellucci an der Spitze der Landespartei sähen.

Leni Breymaier, Landesvorsitzende der SPD Baden-Württemberg, und Lars Castellucci, stellvertretender Landesvorsitzender der SPD Baden-Württemberg, stehen bei der ersten von vier SPD Regionalkonferenzen in Baden-Württemberg in Linkenheim-Hochstetten zusammen. Bei der baden-württembergischen SPD steht eine Neuwahl des Landesvorstandes an. Zwischen dem 1. November und dem 19. November befragt die SPD ihre Mitglieder schriftlich dazu, ob sie lieber Amtsinhaberin Breymaier oder Herausforderer Castellucci an der Spitze der Landespartei sähen. Foto: dpa

Stuttgart (dpa/lsw)Im Südwesten nimmt der Zweikampf um den SPD-Landesvorsitz an Fahrt auf. Amtsinhaberin Leni Breymaier und Herausforderer Lars Castellucci warben am Wochenende in Linkenheim-Hochstetten (Kreis Karlsruhe) und in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) für sich. Einig zeigten sie sich darin, dass die Südwest-SPD angesichts historisch niedriger Umfragewerte und der Landtagswahl im Jahr 2021 eng zusammenarbeiten muss und sich interne Verwerfungen nicht mehr leisten kann. Auf gegenseitige persönliche Vorwürfe verzichteten sie weitgehend.

Breymaier bat darum, als Vorsitzende weitermachen zu dürfen. Sie sagte: «Als ich gewählt wurde vor zwei Jahren, habe ich gesagt, wir müssen glaubwürdige Politik machen, über eine lange Strecke hinweg. Denn der Markenkern der SPD ist nachhaltig beschädigt.» Sie erklärte, gefrustet zu sein von den elf Prozent, die eine Umfrage jüngst für die SPD im Südwesten zeigte. «Was mich weitermachen lässt, sind die Mitglieder und die Menschen, aber auch, dass die SPD in allen Umfragen das größte Potenzial hat.» Breymaier verwies auf ihre Arbeit seit 2016. «Wir haben die Sachen angepackt, die man anpacken muss.»

Castellucci sagte, er wolle die SPD in Baden-Württemberg zusammenführen. «Wir können nur gemeinsam für eine starke SPD kämpfen.» Damit bezog er sich auf die Reibereien, die es etwa zwischen der SPD-Landtagsfraktion und der Landespartei, aber auch zwischen den Flügeln gibt. Die SPD müsse Volkspartei bleiben und auch selbst wieder Optimismus versprühen. Er wolle auch dazu beitragen, dass die Menschen wieder wüssten, wofür die SPD inhaltlich stehe. «Wir müssen hier wieder die großen Linien aufmachen.» Dem bisherigen Landesvorstand unter Breymaiers Führung fehle eine Strategie.

Wie wollt Ihr die beiden Strömungen in der Partei vereinen? Wie haltet es Ihr mit der großen Koalition - soll sie fortgesetzt werden? Das waren einige der Fragen, die die Parteimitglieder den beiden Kandidaten stellten. Castellucci sagte zu den Parteiströmungen: «Wir müssen alte Geschichten hinter uns lassen. Es führt kein Weg daran vorbei, zusammenzuarbeiten in diesem Landesverband.» Ein Problem sei, dass die SPD mit ihrer «großartigen Sacharbeit» aus Berlin nicht in der Öffentlichkeit durchdringe. Eine Zwischenbilanz zur Groko werde aber erst 2019 gezogen. Darauf verwies auch Breymaier. Und auch da stimmte sie ihrem Herausforderer zu - egal, wer Chef der Landes-SPD sei: Wer gewinnt, habe «den verdammten Job, die Partei zusammenzuhalten».

Im November läuft in der Südwest-SPD eine Mitgliederbefragung. Dabei können die Mitglieder darüber abstimmen, ob sie lieber Breymaier oder Castellucci an der Spitze wollen. Offiziell gewählt wird der Vorstand beim Parteitag am 24. November in Sindelfingen. Das Ergebnis der Mitgliederbefragung ist nicht bindend. Der Landesvorstand hat sich aber darauf geeinigt, den Bewerber mit den meisten Stimmen für den Chefsessel vorzuschlagen. Zwei weitere Konferenzen zur Vorstellung der Kandidaten sind am 10. November in Waldkirch und in Ulm.

Seit der Landtagswahl 2016, wo die SPD auf 12,7 Prozent kam, ist die Partei in Baden-Württemberg in der Opposition.