Offenburg (dpa/lsw) - Unerwartete Ernte: Beim Mähen eines Maisfeldes bei Offenburg ist ein Arbeiter auf eine Cannabis-Plantage gestoßen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte der unbekannte Besitzer der Drogen „die penibel umsorgten und eigens umzäunten Pflanzen“ in dem Feld versteckt. Der Fahrer des Mähdreschers entdeckte sie am Donnerstag. Daraufhin „erntete“ die Polizei die 35 Gewächse mit einer Höhe von mehr als einem Meter - und leitete ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Nach Angaben eines Sprechers sind Maisfelder gängige Verstecke für Drogenplantagen. Zum einen wachse Mais hoch und zum anderen sei er robust, so dass der Landwirt selten komme, um das Feld zu begutachten.