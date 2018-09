Anzeige

Stetten am kalten Markt (dpa/lsw) Die Reutlinger Oberbürgermeisterin Barbara Bosch ist neue Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Baden-Württemberg. Nach Angaben vom Samstag wurde sie bei der DRK-Landesversammlung in Stetten am kalten Markt (Kreis Sigmaringen) beinahe einstimmig an die Spitze des Verbandes gewählt. Es gab zwei Enthaltungen, keine Gegenstimmen.

Die 60-jährige Bosch, die bei der Oberbürgermeisterwahl 2019 in Reutlingen nicht erneut kandidieren wird, hatte sich bereits in früheren Jahren als Vizepräsidentin beim DRK engagiert. Sie folgt auf den bisherigen Präsidenten Lorenz Menz. Nach 16-jähriger Amtszeit hatte Menz altersbedingt nicht mehr kandidiert.

Die Landesversammlung ist das höchste Organ des Landesverbandes, zu der die Vertreter aus den 34 DRK-Kreisverbänden alle zwei Jahre zusammenkommen. Das Präsidium wird alle vier Jahre gewählt.

Der Landesverband Baden-Württemberg zählt nach eigenen Angaben derzeit rund 470 000 Mitglieder, darunter 48 500 aktive Ehrenamtliche. Im Südwesten gibt es mit dem Badischen Roten Kreuz noch einen zweiten DRK-Landesverband.