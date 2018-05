Anzeige

Schwäbisch Gmünd (dpa/lsw) - Eine Familie hat sich in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) rechtzeitig vor einem Feuer aus ihrer Wohnung retten können. Die 35-jährige Frau und ihre 10 Jahre und 15 Jahre alten Töchter seien unverletzt, teilte die Polizei in Aalen mit. Eine 77 Jahre alte Nachbarin erlitt demnach bei dem Brand am Freitagmorgen eine Rauchvergiftung.

Den Angaben zufolge brach das Feuer in der Erdgeschosswohnung der Familie aus und weitete sich dann auf eine Pergola aus. Dadurch wurde das Mehrfamilienhaus auch an der Fassade beschädigt. Die Wohnung der Familie ist durch den Brand vorerst unbewohnbar. Die Höhe des Schadens und die Brandursache waren zunächst unklar.