Anzeige

Rottweil (dpa/lsw) - Die beiden Hinweisgeber, denen die Festnahme des mutmaßlichen Dreifachmörders von Villingendorf (Kreis Rottweil) zu verdanken ist, haben die Auszahlung der dafür ausgesetzten Belohnung noch nicht beantragt. Das sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Rottweil am Montag. Das Geld, rund 5000 Euro, stehe ihnen zu. Die Namen seien der Polizei bekannt.

Der 40-Jährige wurde nach fünftägiger Flucht am vergangenen Dienstag auf einer Straße gefasst und ist nun in Untersuchungshaft. Er soll seinen sechsjährigen Sohn, den neuen Partner seiner Ex-Frau sowie dessen Cousine erschossen haben. Der Mann schweige bislang zu den Vorwürfen, wie es weiter hieß.

Die nach der Tat gebildete Sonderkommission „Hochwald“ mit etwa 70 Beamten wurde in eine gleichnamige Ermittlungsgruppe überführt, sagte eine Sprecherin der Polizei. Aktuell arbeiteten 23 Beamte an dem Fall.