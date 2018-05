Anzeige

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Bei einem Unfall auf der Autobahn 81 sind am frühen Donnerstagmorgen drei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Die Aufräumarbeiten dauerten Stunden, in Richtung Stuttgart bildete sich ein kilometerlanger Stau. Nach Angaben der Polizei war ein 43-Jähriger mit seinem Lastwagen zwischen Ludwigsburg-Süd und Stuttgart-Zuffenhausen gegen einen auf dem Seitenstreifen stehenden anderen Lastwagen gefahren. Die Ermittler vermuten, dass der unter Drogen stehende Mann kurz am Steuer eingeschlafen war. Nach dem Zusammenstoß kippte der Lastwagen in der Böschung auf die Seite. Ein Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen und fuhr mit seinem Wagen in die auf der Fahrbahn verteilten Trümmer.

Der Unfallverursacher und der 53 Jahre alte Autofahrer wurden leicht verletzt. Der 45 Jahre alte andere Lastwagenfahrer, der sein Fahrzeug wegen einer Panne auf dem Standstreifen abgestellt hatte und auf dem Beifahrersitz saß, wurde schwer verletzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 200 000 Euro.